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بينما كان روما يهيمن على مونزا في الأولمبيكو، ظهر ما يدعو للقلق بعد تعرض دونيل «بوبي» مالين لمشكلة في الشوط الأول. وكان المهاجم الهولندي قد سجل هدفًا وصنع آخر في أول 24 دقيقة، قبل أن يبدأ بالعرج إثر تدخل قوي خلال هجمة لروما، بينما كانت النتيجة لا تزال 1-0.

طلب جاسبيريني من مالين مواصلة اللعب على الأقل حتى نهاية الشوط الأول. وطلب الهولندي مرارًا تدخل الجهاز الطبي واستبداله، لكنه بقي في الملعب حتى الاستراحة. وغادر أرضية ملعب الأولمبيكو وهو يعرج ويجد صعوبة في تحميل وزنه على قدمه اليسرى.

ماذا حدث: في الدقيقة 20، بينما كان روما يبني هجمة من اليسار إلى اليمين، مرر مانو كوني الكرة إلى الأمام باتجاه الهولندي. جوجليتشيدزه فقد رقابته على مالين في البداية، فسيطر الأخير على الكرة وانطلق متجاوزًا إياه قبل أن يوقفه اللاعب الجورجي بتدخل.

أصاب التدخل المتأخر مالين بمسامير الحذاء في المنطقة المحيطة بوتر أخيل وكاحله. وبقي الهولندي على الأرض متألمًا بشدة، ثم بدأ بالعرج بعد وقت قصير من خلعه حذاءه وإعادة ارتدائه.

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نزيف: طلب مالين في البداية حذاءً بديلًا من مقاعد البدلاء، ثم طلب وضع كمية كبيرة من رذاذ الثلج تليها جرعة من مسكن للألم. واستمر في العرج. وسبب له الجرح النازف انزعاجًا شديدًا عند الركض وركل الكرة. وحاول التسديد والانطلاق بسرعة عدة مرات، لكنه كان ينحني بعد ذلك بقليل من شدة الألم.

طلب الخروج في الدقيقة 41: وجاء التبديل بين الشوطين. وكان كاسترو مستعدًا للدخول في الدقيقة 41، عندما جلس مالين في وسط الملعب وأوضح أنه يريد استبداله. لكن غاسبيريني طلب منه بدلًا من ذلك مواصلة اللعب حتى لا يستهلك روما إحدى فرص إجراء التبديلات قبل الاستراحة. وأجرى روما التغيير بين الشوطين.