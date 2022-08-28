سجل هدف وصنع الآخر.. مصطفى محمد يكمل ريمونتادا نانت ضد تولوز

دخول مصطفى غير كل شيء في أرض الملعب

استطاع المهاجم المصري، مصطفى محمد، قلب الطاولة لصالح فريقه نانت في الفوز الذي حققه على نادي تولوز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى على مقاعد البدلاء قبل أن يقرر المدرب أنطوان كومبواريه الدفع به مع بداية الشوط الثاني على حساب الجناح ماركوس كوكو.

وقلب الدولي المصري موازين اللقاء حيث استطاع تسجيل الهدف الثاني ليتقدم نانت على تولوز، كما صنع الهدف الثالث ليضمن فريقه أول انتصار له بالدوري هذا الموسم.

ماذا قدم مصطفى محمد؟

دخل مصطفى محمد في الدقيقة 46 بديلًا للجناح ماركوس كوكو، وشارك طوال الشوط الثاني من عمر اللقاء.

حيث استطاع أن يسجل هدف نانت الثاني من خلال ضربة رأسية متقنة على يمين الحارس، وفي لقطة الهدف الثالث، استلم مصطفى الكرة لزميله موسيس سيمون الذي وضعها بقوة في الشباك ليضمن فريقه الفوز.

لمس مصطفى محمد الكرة 17 مرة، واستطاع أن يمرر 5 تمريرات صحيحة فقط بنسبة 62.5%، كما مرر تمريرة مفتاحية وحيدة، وصنع فرصة محققة للتسجيل.

وسدد المهاجم المصري 3 مرات على مرمى حارس فريق تولوز، حيث جاء منها هدفه الأول في الدوري الفرنسي، فيما خرجت واحدة خارج الإطار، ومنعت الأخيرة من الوصول للمرمى.

واستطاع مصطفى الفوز في صراع هوائي من أصل 6، كما حصل على ثنائية أرضية من أصل 2، ووقع في مصيدة التسلل مرة فقط.

جدير بالذكر أن فريق نانت ارتفع رصيده للنقطة الخامسة هذا الموسم بعد تحقيق الانتصار الأول له، حيث خسر المباراة الماضية فيما تعادل في أول مواجهتين بالدوري الفرنسي.