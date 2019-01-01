سجل "مُخيف" لجروس أمام دياز قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز

مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحل الزمالك اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز على ملعب "الدفاع الجوي".

ويسعى الثنائي لخطف الثلاثة نقاط من أجل اعتلاء قمة الدوري المصري الممتاز، حيث يتساوى الفريقين في عدد النقاط في الوقت الحالي.

السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، يقود الفريق نحو القمة ويقدم مستوى أكثر من رائع، أمام رامون دياز المدير الفني الأرجنتيني لبيراميدز.

لن تكن هي المواجهة الأولى بين الثنائي جروس ورامون دياز، حيث كانا في الدوري السعودي للمحترفين من قبل الأول على رأس الجهاز الفني لأهلي جدة، والثاني مديرًا فنيًا للهلال.

3 مباريات جمعت المديرين الفنيين، بين الأهلي والهلال ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

صدمة قد تتلقاها جماهير الزمالك بسبب نتائج جروس أمام دياز، أنه لم ينجح في تحقيق الفوز في أي مباراة من الثلاثة لقاءات التي جمعته بينهما.

اللقاء الأول كان ضمن الجولة الـ10 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016 – 2017، حيث انتهى بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

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وفي المباراة الثانية، تعادل الفريقين سلبيًا ضمن الجولة الـ23 من نفس الموسم والتي أقيمت يوم 15 أبريل عام 2017 في البطولة التي حققها الزعيم.

وفي اللقاء الثالث تمكن دياز في قياد الهلال نحو لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الأهلي بقيادة جروس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 60 نقطة فارقًا بالأهداف عن بيراميدز صاحب نفس الرصيد، ولكن لعب الأخير مباراتين أكثر من الأبيض.