سجل بجميع الأدوار - ماني يسطع من جديد بهدفه في بايرن ميونيخ

المهاجم السنغالي وضع فريقه في المقدمة بهدف رائع في شباك البافاري

واصل المهاجم السنغالي ساديو ماني تألقه اللافت مع ليفربول هذا الموسم، بعد التسجيل في شباك بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

ماني افتتح التسجيل للريدز في البافاري بالشوط الأول، ليضع فريقه في الأسبقية بإياب دور الـ16 من البطولة.

هدف السنغالي جعل رصيده يصل إلى 9 أهداف في آخر 10 مباريات لعبها بجميع البطولات مع ليفربول.

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ويعادل ماني رقمي الثنائي روبرتو فيرمينو وستيفن جيرارد، ضمن الأكثر تسجيلاً مع الريدز خارج ملعبهم بالأبطال بـ6 أهداف.

ويصبح نجم ليفربول قد سجل الآن في كل مرحلة من دوري الأبطال بقميص الفريق الإنجليزي.

ويأتي ذلك بعدما سجل في دور المجموعات، دور الـ16، ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية أمام ريال مدريد الموسم الماضي.

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فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول استفاد هو الآخر، حيث صنع هدفين حتى الآن بالأبطال متفوقاً على ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي صنع هدفاً وحيداً.

يذكر أن الريدز تعادلوا بدون أهداف على أرضهم في الذهاب، مما يعني تأهله في حالة الفوز أو تحقيق أي تعادل إيجابي على أرض بايرن.