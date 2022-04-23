سجلوا ظلمًا ففتحوا مرماهم أمام الخصم وكافئهم الأخير بتعمد إهدار ركلة جزاء!

شهدت مباراة غازي عنتاب ضد نظيره غوز تبة الموقف الأغرب في الدوري التركي خلال الموسم الجاري 2021-2022.

المواجهة كانت تشير نتيجتها للتعادل السلبي دون أهداف في الوقت المحتسب بدل من الضائع عندما أوقف الحكم اللعب وأراد أن يستأنفه بإسقاط الكرة.

الحكم أسقط الكرة بالفعل، وأراد لاعب غوز تبة أن يبعد الكرة ويعيدها لعناصر الفريق الخصم، لكن انتهى به الحال يسددها على مرماهم وتتصدى لها العارضة.

ويبدو أن زميله لم يفهم ما الذي حدث بالتحديد في تلك اللحظة عندما ارتدت الكرة من العارضة، فركض بأقصى سرعة وسددها في المرمى متجاهلًا مبادئ اللعب النظيف.

سريعًا ما أظهر نجوم غازي عنتاب اعتراضهم وتأسف لهم الخصوم، وسمحوا لهم بتسجيل هدف التعديل في الوقت بدل من الضائع.

كادت المباراة أن تنقلب بعد أن حصل غازي عنتاب على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، لكن كنوع من العرفان والشكر للسلوك الرياضي من الخصوم، قرر محمد دمير أن يهدر الكرة متعمدًا.

Quite the finish to Gaziantep 1-1 Göztepe, think this is it:



⚽️ Visitors score controversially after drop-ball in added time



⚽️ They let hosts score uncontested equaliser



⚽️ Gaziantep then get penalty but miss on purpose as thanks



⚽️ Göztepe relegated pic.twitter.com/4J0oA5uorV — James Dart (@James_Dart) April 23, 2022

انتهت المباراة بتلك النتيجة وفقد غوز تبة كل فرصة ممكنة ليبقى في الدوري التركي بالموسم المقبل، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة 28 في المركز الـ 19 لكنهم أوقفوا سلسلة الخسائر المتتالية التي وصلت إلى المباراة العاشرة، وهو رقم قياسي في هذا الموسم في البطولة.