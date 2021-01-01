ستيرلينج : هذه نصيحة جوارديولا التي جعلتني نجمًا في مانشستر سيتي

اللاعب يعيش فترة مميزة مع الفريق الإنجليزي

كشف رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي، عن النصيحة التي منحها له بيب جوارديولا مدرب الفرق، وساعدته على التألق مع الفريق الإنجليزي.

ستيرلينج يعيش فترة مميزة مع سيتي، حيث فاز بـ7 بطولات في 3 سنوات مع الفريق حتى الآن، ويتمتع بسجل تهديفي مميز.

الدولي الإنجليزي نجح في تطوير لمسته الأخيرة مع جوارديولا، حيث سجل 102 هدفًا تحت قيادة المدرب الإسباني.

وقال اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي لسيتي:"هو يركز فقط على عقلية الفوز".

وأضاف:"هذا هو الشيء الذي تعلمته منه أكثر من أي مدرب آخر، وهو ألا أكون راضيًا عما قمت به ومحاولة التحسن بشكل مستمر والفوز بصورة متواصلة".

وأما عن طموحه هذا الموسم:"لا يزال الوقت مبكرًا، ولدينا مباريات ضخمة قادمة، لكننا نحافظ على تركيزنا في الفترة المقبلة، خاصة مع عودة دوري أبطال أوروبا فهو جزء مهم من الموسم".

وتابع:"سنحافظ على تركيزنا وسنخوض مباراة الأبطال هذا الأسبوع، ثم بعدها نلعب في الدوري، وسنتخذ الأمر خطوة بخطوة".

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يذكر أن مانشستر سيتي الذي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي، يستأنف مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، عندما يلعب أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 من البطولة.