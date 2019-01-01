ستيرلينج يطالب مانشستر سيتي بالحفاظ على لقب البريميرليج الموسم المقبل

سيتي يمكن أن يتوج مساء الأحد باللقب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب رحيم ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي، فريقه بمحاولة الحفاظ على لقب البريميرليج في الموسم المقبل وتحقيق ثلاثية من الألقاب المتتالية.

وبإمكان سيتي تحقيق لقبه الثاني على التوالي مساء الأحد إذا فاز على برايتون ضمن الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ستيرلينج للصحافة: "إذا فزت عامين متتاليين وتملك نفس اللاعبين والمدرب، لا أرى سبباً لعدم تكرار الأمر من جديد".

وواصل: "لم يتغير شيء، الفرق الأخرى تحاول بقوة للفوز، ولكن إذا فزنا مرتين، لماذا لا نفوز مرة ثالثة على التوالي، يجب أن نحاول فعل الأمر لأنه سيكون صناعة للتاريخ".

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وأتبع الجناح الإنجليزي: "دائماً ما أسعى للتحسن، أنا في الرابعة والعشرين ويهمني المشاركة في التنافس على الألقاب، وكل عام أريد التحسن عن سابقه".

وختم: "هناك أشياء لا يزال بإمكاني إضافتها وفعلها، وأنا عازم على التحسن لأنني شخص محترف".

يذكر أن سيتي يسعى لتحقيق ثلاثية محلية هذا الموسم بعد فوزه بكأس كاراباو وإمكانية الفوز بالدوري وكأس الاتحاد الذي سيلعب النهائي أمام واتفورد.