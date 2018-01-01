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ستيرلينج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

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شهر حافل للدولي الإنجليزي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن اختيار جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج كلاعب الشهر بعد تألقه الكبير بالأسابيع الأربعة الأخيرة.

ووقع الاختيار على ستيرلينج بعدما ساعد فريقه في تسجيل ستة أهداف، إذ صنع ثلاثة وسجل مثلهما بالمباريات الفائتة لحامل اللقب.

وهز ستيرلينج شباك ساوثامبتون في مناسبتين، وسجل هدفاً على ويستهام، كما كان في لائحة المسجلين في أولى لقاءات الفريق بديسمبر أمام بورنموث.

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وجذب ستيرلينج الانتباه الأسبوع الماضي بعد واقعة تعرضه لهتافات مسيئة من قبل جماهير تشيلسي، والتي وُجه لأربعة منها تهمة العنصرية ضد المهاجم ذو الأصول الجامايكية.

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وقال ستيرلينج أن الإعلام الإنجليزي يجب أن يركز بشكل أكبر على وقائع العنصرية التي تحدث في الملاعب الإنجليزية.

وسجل ستيرلينج تسعة أهداف وصنع ثمانية في 19 لقاءاً حتى الآن مع سيتي في كل المسابقات هذا الموسم.

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