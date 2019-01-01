ستيرلينج عن سانشو: لست متفاجئًا بما يقدمه مع دورتموند

نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج يتحدث عن زميله السابق سانشو وما يقدمه مع بوروسيا دورتموند

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج عن الموهبة الصاعدة بقوة ونجم بوروسيا دورتموند الحالي سانشو، مؤكدًا أنه لم يتفاجأ بما يقدمه.

وكان سانشو قد تزامل مع ستييرلينج في فترة قصيرة، حين كان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي وقبل الانتقال إلى دورتموند.

وحول ذلك، قال رحيم ستيرلينج إنه لم يتفاجأ بما يقدمه سانشو خلال الموسم الحالي، وإنه توقع حدوث ذلك نظرًا لما يمتلكه النجم الشاب من قدرات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد رأيت سانشو وهو يعمل مع الفريق، بدايته مثقته في نفسه والقدرات التي يمتلكها كانت تقول منذ أول يوم له إنه مشروع لاعب عظيم"

وتابع: "لقد كان قبول عرض بوروسيا دورتموند تحديًا كبيرًا بالنسبة له، ومع الوقت نجح في إثبات أنه على مستوى هذا التحدي"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن سانشو كان قد انتقل إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادمًا من مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة.