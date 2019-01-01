ستيرلينج عقب التتويج بكأس الاتحاد: حلمي تحقق بالفوز بالبطولات في ويمبلي

الجناح الإنجليزي يعيش أفضل مواسم مسيرته بعد مساهماته الكبيرة في الثلاثية المحلية لمانشستر سيتي

فيسبوك تويتر كريم رزق

عبر الإنجليزي رحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي، عن سعادته بتحقيق حلمه بالتتويج بالبطولات في ملعب ويمبلي إثرالفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب في نهائي البطولة على واتفورد بسداسية نظيفة.

رحيم ستيرلينج قال في تصريحات صحفية إلى بي بي سي عما إذا كان قد سجل الهدف الأول: "لا أملك سكوبي دوو، اللاعبون قاموا بعمل مميز، أهدافي أضيفت للفوز، لقد كانت مباراة مذهلة من الجميع".

لاعب المنتخب الإنجليزي أضاف "نضجت هنا، وشاهدت بناء الملعب، إنه حلم كبير تحقق بالتتويج بالبطولات هنا، هذا يشير كيف يقوم المدرب بتجهيزنا، لقد أخبرنا بحاجتنا للعقلية المناسبة، ونفذنا ذلك على أكمل وجه".

جناح بطل البريميرليج في الموسمين الأخيرين اختتم "لقد كان موسماً طويلاً بالمشاركة في كأس العالم، لكن قدم الجميع مستويات رائعة طوال الموسم جعلتنا ننجح في عبوره".

مانشستر سيتي أكمل الثلاثية المحلية في موسم 2018-2019 الذي سيكون علامة مضيئة في تاريخ النادي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعد تحقيق لقبي كأس الرابطة المحترفة والبريميرليج.