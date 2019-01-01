ستيرلينج: سعيد لرؤية ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

رحيم ستيرلينج يتحدث عن سعادته بتفوق ليفربول على برشلونة وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج إنه سعيد لرؤية فريقه السابق ليفربول يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وكان ليفربول قد حقق معجزة تحدث عنها الجميع الثلاثاء الماضي حين نجح في قلب تأخره بثلاثية نظيفة ذهابًا أمام برشلونة بفوز برباعية نظيفة إيابًا.

وبفوزه هذا، تأهل ليفربول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، بعدما لعب نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ مايو ٢٠١٩

وبخصوص هذا، قال رحيم ستيرلينج إنه سعيد من أجل الفريق الذي لعب له لسنوات، وسعيد أيضًا من أجل زملائه الذين قدموا عملًا رائعًا.

وأضاف: "أحيانًا مثل هذه الكلمات لا تصدق من قبل الجماهير التي لا تحب أن تسمع ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة بالفعل وهذا ما أشعر به الآن"

وتابع: "أصدقائي في ليفربول لا زالوا أصدقائي بالطبع، جوردان هيندرسون وترينت أليكساندر أرنولد مثلًا، أنا سعيد لهم وفخور بالعمل الذي يقدمونه"

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يذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من ليفربول في العام 2015 في صفقة قدرت بحوالي 64 مليون يورو.