ستيرلينج: جوارديولا طلب منا أن نغضب

الغضب نتيجة طبيعية بعد الخروج من دوري الأبطال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي أنه وزملاءه يشعرون بالغضب بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا في نفس الوقت أن هذا سيكون دافعهم لإنهاء الموسم أبطالًا لإنجلترا.

وصُدم السيتي بالخروج من ربع نهائي دوري الأبطال بعدما فشل في تخطي حاجز خسارته ذهابًا أمام توتنهام 1-0 واكتفى بالفوز عليه 4-3 في ملعب الاتحاد، ومازال الفريق يُنافس ليفربول على لقب البريميرليج وسيواجه واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما كان قد فاز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

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اللاعب الإنجليزي قال أن المدرب بيب جوارديولا طلب منهم الغضب بعد الخروج من البطولة القارية، مضيفًا "بيب طلب منا الغضب في اليوم التالي، لكن مع ضمان التركيز والاستعداد يوم المباراة".

"لقد عملنا بجد طوال الموسم، سافرنا لأميال وأميال لنكون في هذا المكان، ولذا الخسارة ستكون صعبة الهضم. هناك 4 مباريات متبقية، 5 مع مباراة واتفورد في نهائي كأس الاتحاد، سنعض على أيدينا ونلعب تلك المباريات للفوز بالثلاثية. سنشعر بخيبة أمل وإحباط كبير إن لم نفعل".

ويستعد السيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في مباراة الموسم مساء اليوم الأربعاء، المباراة المؤجلة في الدوري الإنجليزي والتي من المتوقع أن تلعب الدور الأهم في صراع اللقب مع ليفربول.

ستيرلينج أكد أن اليونايتد لديه من اللاعبين ما قد يجعل المباراة صعبة للغاية، مضيفًا "نحن ندرك أنهم يمتلكون لاعبين قادرين على إيذائنا في أي وقت. لقد مروا بكبوة بسيطة (الخسارة أمام إيفرتون)، لكني واثق أنهم سيفعلون كل شيء في المباراة لمحاولة إسقاطنا".

يُذكر أن ليفربول يتصدر البطولة حاليًا بفارق نقطتين عن السيتي، لكن فريق ستيرلينج سيسترد الصدارة حال انتصاره على اليونايتد مساء اليوم.