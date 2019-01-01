ستيرلينج عن تصويته لكين في جوائز الأفضل: الجميع سيختار فان دايك

من يحصد الجائزة من الستة المرشحين؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح رحيم ستيرلينج، نجم مانشستر سيتي، عن الأسباب التي دفعته لإعطاء صوته في ترشيحات أفضل لاعب بالموسم إلى مواطنه هاري كين وليس فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول.

فان دايك كان قد كشف أن صوت لصالح ستيرلينج، الثنائي الذي يتواجد في القائمة النهائية، بينما خرج كين من الستة مرشحين المتنافسين على الجائزة.

وقال ستيرلينج للصحافة: "من الجيد أن يتم تذكرك، ولكن صراحة إذا لم نفز باللقب لا أريد التنافس على تلك الجائزة من الأساس".

وأكمل: "أريد البريميرليج وكأس الاتحاد ثم التفكير في الفرديات، حتى لو ميعاد الجائزة قبلهم، صراحة لا تعني الكثير لي".

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وأتبع: "صوتي كان لكين، يسجل كثيراً كل عام ويعمل لفريقه، الحديث كله عن فان دايك من الجميع، سيحصد عديد الأصوات، لذا قررت التصويت لشخص أعرفه من المنتخب وأتابعه عن قرب".

وسيعلن الفائز النهائي بالجائزة في احتفالية رابطة اللاعبين المحترفين مساء الأحد المقبل في لندن.

ويلعب مانشستر سيتي مساء اليوم، الأربعاء، لقاء هام مع مانشستر يونايتد في البريميرليج وصراع الصدارة مع ليفربول.