ستيرلينج: أنا الملك الأسمر كما تقول أمي

نجم مانشستر سيتي ستيرلينج يتحدث عن العنصرية وعن والدته وبعض التفاصيل الأخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج أنه أصبح لا يهتم بالهتافات العنصرية التي توجه له في المباريات المحلية والدولية.

وكان رحيم ستيرلينج قد تعرض للهتافات العنصرية في مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدور الأول، وكذلك في مباراة إنجلترا والجبل الأسود.

ورد ستيرلينج على الهتافات العنصرية بشكل ساخر، حيث أخبر جمهور الجبل الأسود بمحاولة إخباره بشيء غير لون بشرته لأنه يعلمه بالفعل.

وفي هذا الشأن، قال رحيم ستيرلينج أنه يجب ردع هذه الهتافات العنصرية بالقوة، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه لم يعد يتأثر بها.

وأضاف: "أمي كانت تخبرني دائمًا بأنني الملك الأسمر، هذا اللقب ظل ملازمًا لي لأنني أعتز به كثيرًا وبأمي بالطبع"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "العنصرية هي شيء مشين في ملاعب كرة القدم، لا يمكن أن يرتبط سلوك كهذا برياضة مثل كرة القدم"

وحول ما حدث لمويس كين في إيطاليا قال ستيرلينج: "لقد شاهدنا جميعًا أن الأمور لا تقتصر على بلد بعينها، إنه أمر مؤسف"

وأضاف: "مويس كين لا زال صغيرًا ومن الممكن ألا يكون قادرًا على التعامل مع مثل هذه التصرفات، ولكن رد فعله أعجبني كثيرًا"

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يذكر أن ستيرلينج كان قد توجه بالسخرية لمدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي على خلفية تصريحاته عقب واقعة الهتافات العنصرية من جماهير كالياري في حق مويس كين.