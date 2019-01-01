ستويتشكوف إلى كوتينيو: ستصنع التاريخ هنا في برشلونة ولكن

ستويتشكوف يتوجه برسالة إلى فيليبي كوتينيو بألا يرحل عن برشلونة وأن يعطي أكثر ليصنع التاريخ هناك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توجه أسطورة برشلونة خريستو ستويتشكوف برسالة مفتوحة إلى نجم الفريق فيليبي كوتينيو، حيث تنبأ له فيها بصناعة التاريخ وناشده عدم الرحيل.

وجاءت رسالة ستويتشكوف بعدما بدا كوتينيو غير قادر على التعامل مع الضغوط الجديدة التي تعرض لها في الفريق الكتالوني.

وسارت الرسالة على النحو التالي: "عزيزي فيليبي، لديك الكثير لتقدمه مع برشلونة، الشيء الوحيد الذي يجب أن يشغلك حاليًا هو الاستمتاع بكرة القدم"

"أكتب إليك هذه الكلمات مصحوبة بكامل الدعم لك، بعد الهدفين اللذين سجلتهما في شباك إشبيلية في الكأس قفزت من مكاني، لقد كانا يستحقان ذلك بكل تأكيد"

"برشلونة ليس نادٍ سهل وليس كباقي الأندية، لا يمكن النجاح هنا إلا بعد تعب وجهد كبير، ولكنني أثق تمامًا في كونك تستطيع تخطي كل هذا وصناعة التاريخ بهذا القميص الذي تعرف قيمته جيدًا"

📆 مرور 15 عامًا على توقيع أول عقد احترافي يحمل اسم ليونيل ميسي مع برشلونة 👑



وكان هذا بعض ما حققه من أرقام وجوائز وبطولات مع الفريق⏬ 🌟



664 مباراة

581 هدف

5 الكرة الذهبية

9 الدوري الإسباني

4 دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/RlnQFKin8o

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ فبراير ٢٠١٩

"لديك الكثير من الموهبة، وفي قدميك تكون الكرة سهلة وممتعة، تمتلك أيضًا كل المقومات التي ستجعلك أحد رموز هذا النادي مستقبلًا، يتبقى فقط البرهنة على كل ذلك"

"في الأشهر الأولى لي بقميص برشلونة عانيت أيضًا، لذا فأنا أتفهم ما تمر به أنت الآن، ونصيحتي إليك في هذا الشأن ألا تتعجل وألا تفكر في الرحيل عن هنا"

"هذا التوقيت من الموسم ليس مناسبًا للتفكير في أي شيء سوى الفوز بالبطولات، نحن ننافس على كل شيء، يجب أن تتحلى بهذه العقلية"

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"وأخيرًا، إلى نجم صغير أتوقع له النجاح، لا تفكر أبدًا في الرحيل عن برشلونة مهما حدث، لا يوجد نادٍ آخر مثلنا، إنه أكثر من مجرد نادٍ كما تعلم، لن تجد شراكات أخرى كميسي وسواريز والبقية، هنا ستقضي وقتًا ممتعًا في لعب كرة القدم، وستحصد الألقاب كذلك، أتمنى لك التوفيق من كل قلبي، وأثق تمامًا من صناعتك للتاريخ هنا، هنا في برشلونة"

تحياتي، وعناق كبير لك.