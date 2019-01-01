ستونز: نحلم بالفوز برباعية تاريخية هذا الموسم

مدافع السيتزن يمني النفس بالتتويج مع الفريق بأربع بطولات هذا الموسم

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد الدولي الإنجليزي جون ستونز مدافع فريق مانشستر سيتي على طموح الفريق للتتويج برباعية تاريخية هذا الموسم وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد تلقى خسارة في لقاء الذهاب من دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد فريق توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف سجله النجم الكوري هيونج مين سون.

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وقال ستونز في المؤتمر الصحفي:" أعتقد أنه لا يوجد شئ مستحيل في كرة القدم، المستحيل يكون محددًا لكل شخص حسب ايمانه وطموحه".

وأضاف:" إذا لم تحلم بالقيام بإنجاز معين فلن يأتي إليك، على كل واحد منا أن يكون لديه الطموح والحلم لكي يحقق ما يريد وما يحلم، وهدفنا حاليًا هو الفوز على توتنهام والتأهل إلى نصف النهائي".

وأردف:" هذه النوعية من المباريات الصعبة تحدد معدن البطل وعلينا أن نثق في قدرتنا على الفوز وأن نبذل أقصى مجهود ممكن للفوز".

واختتم عن منافسة الدوري وقال" متبقي لنا 5 مباريات علينا أن نستمتع بكل مباراة على حدى، والاستمتاع بالضغط يجعلنا قادرين على تحقيق الفوز".

يذكر أن البطولة الوحيدة التي توج بها السيتزن حتى الآن هي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.