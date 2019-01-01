ستوتز يعترف بنقطة ضعف مانشستر سيتي ويبعث رسالة للمشجعين

قلب الدفاع يبعث رسائل مطمئنة لمشجعي السيتي قبل مواجهة بيرنلي

اعترف مدافع مانشستر سيتي جون ستونز، بمعاناة خط دفاع الفريق في الآونة الأخيرة، وذلك في تصريحاته التي أدلى بها بعد السقوط في فخ التعادل خارج القواعد أمام نيوكاسل يونايتد.

ورغم تقلص فرص الفريق السماوي في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي، باتساع الفارق لتسع نقاط مع المتصدر ليفربول لـ11 نقطة، إلا أن مدافع إيفرتون السابق، أصر على أن فريقه لم يرفع بعد الراية البيضاء.

وفي رده على سؤال حول أسباب هشاشة دفاع السيتيزينز، أجاب قائلاُ "كان من المحبط استقبال هدفين بهذه الطريقة، خاصة الهدف الثاني (هدف جونجو شيلفي)".

وأضاف "بعد هدف دي برونيه. قلنا لأنفسنا علينا أن نفرض سيطرتنا على المباراة، لكننا لم نفعل ذلك، وفي حقيقة الأمر من الصعب شرح ما يحدث معنا في الوقت الراهن".

واعترف "الجميع في غرفة خلع الملابس يشعرون بخيبة أمل، وإذا كان لدينا عصا سحرية، سيكون من الرائع استخدامها، عمومًا. نحتاج تحسين كبير في المرحلة القادمة".

وعن فارق الـ11 نقطة مع ليفربول، قال "نحتاج ثقة ودعم وثقة جماهيرنا، لهم كل الحق في التعبير عن آرائهم الخاصة، ونعرف أنهم يريدون منا الفوز، وبالنسبة لنا، فسوف نخوض مباريات صعبة في المرحلة القادمة".

وختم حديثه في هذه الجزئية "من الصعب التحكم في جدول ترتيب المباريات، على أي حال، سنتدرب قبل يومين من مباراتنا القادمة، لكن قبل أي شيء ينبغي علينا استعادة الانتصارات وممارسة الضغط على أنفسنا".



وسيحل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب "تيرف مور" غدًا الثلاثاء لمواجهة بيرنلي في واحدة من مباريات الجولة الخامسة عشر للبريميرليج.