"ستصل إلى 25 ركلة" .. تعليق ناري من محمد نور عن ركلات جزاء الهلال

إحصائية مثيرة عن ركلات الجزاء في الدوري السعودي

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أثار برنامج "دورينا غير" نقاشًا حول عدد كلات الجزاء الممنوحة لفرق دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد أظهرت الإحصائية تفوق الهلال بحصوله على 15 ركلة حتى الآن.

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خالد الشنيف، مقدم البرنامج، استعرض إحصائية تُظهر حاجة الهلال إلى 4 ركلات أخرى ليُعادل رقم النصر الخاص بأكثر عدد من ركلات الجزاء لفريق واحد في موسم واحد، والبالغ 19 ركلة موسم 2020-2021.

وعند طلبه التعليق على عدد ركلات الجزاء الممنوحة للزعيم هذا الموسم، أجاب نور "لا تسألني عن تلك الأشياء، أنا أتحدث عن المستوى والأداء فقط ولا أريد الخوض في تلك الأمور".

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أسطورة الاتحاد وجه سؤالًا للشنيف، قائلًا "حصولك على هذا العدد الكبير من ركلات الجزاء ماذا يعني؟"، فأجابه نجم الأهلي السابق "يعني أنك تتواجد في منطقة جزاء خصمك كثيرًا"، ليرد نور "حسنًا، سأظل صامتًا ولا أريد الحديث عن هذا الأمر".

وأتم نور حديثه قائلًا حول إحصائية أكثر الفرق تحصلًا على ركلات جزاء في موسم واحد "أين الاتحاد والأهلي في تلك القائمة؟. ركلات جزاء الهلال ستصل إلى 25 أو 24".

يُشار إلى أن الهلال يتواجد خلف النصر في تلك القائمة برصيد 15 ركلة جزاء اكتسبها في موسمي 2023-2024 و2018-2019، يليه ضمك برصيد 14 ركلة موسم 2020-2021 ثم الهلال مجددًا بنفس الرصيد موسم 2019-2020.

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