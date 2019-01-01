سترلينج يحارب العنصرية برسالة خطية لأحد مشجعي مانشستر سيتي

رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي يحارب العنصرية برسالة خطية أرسلها لطفل انجليزي تعرض لمضايقات.

سترلينج يقوم بلفتة طيبة ضد العنصرية عن طريق رسالة خطية لأحد مشجعي مانشستر سيتي.

قام رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بلفتة طيبة للغاية في مسعاه لمحاربة العنصرية، بعد أن أرسل برسالة خطية لأحد مشجعي الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد أن تلقى النادي وسترلينج رسالة من أحد مشجعات الفريق والتي أخبرته أن حفيدها تعرض لمضايقات عنصرية جعلته يمر بأوقات عصيبة.

فجاء الرد من مانشستر سيتي واللاعب بكتابته لرسالة خطية ووجهها لإيثان روس، الطفل الذي تعرض للمضايقة، وطالبه فيها بالصمود.

وكتب سترلينج: "عزيزي إيثان، لقد أخبرتني جدتك المحبة مؤخرًا بالوقت الصعب الذي تمر به بسبب التصرفات العنصرية التي تتعرض لها".

وأضاف: "تذكر دومًا أن تبقى واقفًا بفخر بما أنت عليه ولا تدعهم يأخذون شجاعتك فأنت قوي للغاية ولديك شجاعة كبيرة، وجدتك كذلك فخورة بك جدًا، أبقى كما أنت".

جدير بالذكر أن رحيم سترلينج نفسه كان قد تعرض لهتافات عنصرية على مدار مسيرته، كانت آخرها في مواجهة تشيلسي بالشهر الماضي.