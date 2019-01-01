سترلينج يتبرع بـ 550 تذكرة لأطفال مدرسته لحضور نصف نهائي الكأس

تعرف على موقف سترلينج مع أطفال مدرسته القديمة

قدّم رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، 550 تذكرة لأطفال مدرسته لأجل حضور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام برايتون.

مانشستر سيتي يواجه برايتون يوم السبت المقبل في نصف نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إنّ سترلينج دفع قيمة 550 تذكرة لأطفال من مدرسته القديمة للتواجد في ويمبلي وتشجيع مانشستر سيتي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من اللاعب أنّ صاحب الـ 24 عامًا يرغب في تقديم شيء للأطفال من مدرسته سوف يلتقي بهم اليوم، الخميس، قبل السفر إلى شمال لندن لحضور المباراة.

أحدهم اقترب انتقاله إلى برشلونة 🔴🔵 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

ويعد 92% من الطلاب في المدرسة من المهاجرين الأقلية في انجلترا كما تقدم وجبات مخفضة التكاليف بنحو 36% وبها أكثر من 50 لغة.

ويمتلك مانشستر سيتي 25 ألف تذكرة لمباراة نصف النهائي.

سترلينج تعرض لهتافات عنصرية في الدوري الإنجليزي كما هاجمته جماهير منتخب مونتينيجرو.