النتائج المباشرة
كأس الاتحاد الإنجليزي

سترلينج: كنت مشجعًا كبيرًا لمانشستر يونايتد

التعليقات()
Getty Images
تعرف على اعتراف سترلينج بحبه السابق لمانشستر يونايتد
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اعترف رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، أنّه كان مشجعًا متعصبًا للجار مانشستر يونايتد حينما كان صغيرًا.

صاحب الـ 24 عامًا حقق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي مع السيتزنز مسجلًا 17 هدفًا وصانعًا 10 أخرى في 34 مباراة.

وقال سترلينج في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أنّه لا يجب أن أقول ذلك ولكني تواجدت في نهائي كأس الاتحاد في 2007 مشجعًا لمانشستر يونايتد وامتلك قميصهم أيضًا، ولكني بالطبع لم أعد كذلك".

وتابع: "اللعب في ويمبلي دائمًا أمر عظيم، وحاولت منح فرصة للأطفال للقدوم ومشاهدة مباراة برايتون في نصف النهائي وكان الأمر رائعًا وأتمنى تكراره".

اختيارات المحررين

أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي أشار إلى أنّه قد يظهر طفل أو اثنين من هؤلاء يحب لعب كرة القدم وقد تكون مشاهدة مباراة برايتون حافزًا لهم لتحقيق الحلم.

واختتم: "في 2007 كان حضور اللقاء بمثابة دفعة قوية لأجل حب اللعبة وبداية المشوار الذي أوصلني إلى هنا. أتمنى أن يتكرر الأمر مع هؤلاء الأطفال".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق بطولة الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة وقد يحقق الثلاثية المحلية حال انتصر على واتفورد يوم السبت المقبل في نهائي كأس الاتحاد.

إغلاق