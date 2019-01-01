سترلينج: شارة القيادة قرار الفريق ككل

رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أن قرار اختيار القائد الجديد سيكون بإجماع كل الفريق.

أكد رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي أنه لا يسعى بشكل قوي للحصول على شارة قيادة النادي خلال الفترة المقبلة بعد رحيل فينسينت كومباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق سيجتمع من أجل أن يتخذ قراره بشكل جماعي، نظرًا لأهمية مركز القائد.

وقال سترلينج: "هو أمر أنا غير مهووس بشأنه حقًا، لن أبدأ في الصراخ داخل الملعب مثلما كان يفعل كومباني، هذا الأمر مختلف نوعًا ما".

وأضاف: "المدير الفني ونحن اللاعبون سنجتمع من أجل أن نضع اختيار صحيح من أجل الفريق، لدينا الكثير من المرشحين الجيدين".

وأكمل: "ديفيد سيلفا تواجد هنا لفترة طويلة للغاية، سواء في مانشستر سيتي أو إنجلترا بشكل عام، وهناك دي بروينه والعديدين الذين يصلحون لذلك المكان".

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا كان قد ألمح في تصريحات صحفية أن رحيم سترلينج ضمن ترشحيات الحصول على شارة القيادة عقب رحيل فينسنت كومباني.