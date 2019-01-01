سترلينج حول مباراة ليفربول وتشيلسي: لن أشاهدها لأنني جائع

تعرف على تصريحات سترلينج عقب الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أكد رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي، أنّه لن يشاهد مباراة تشيلسي وليفربول ولا يهتم سوى بقدرة فريقه على الفوز وجلب نقاط المباراة.

سترلينج سجل هدفين في ليلة فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بثلاثية لهدف..

وقال سترلينج في تصريحات عقب المباراة: "كنا نعرف أنّ مواجهة كريستال بالاس على هذا الملعب أمر صعب ورغم تقدمنا بهدفين ولكن كادوا أن يقلبوا علينا الطاولة".

وتابع: "من الجيد الفوز بالنقاط الثلاثة لاستمرار المواصلة وخاصة أننا نرغب في العودة أمام توتنهام بعد خسارة لقاء الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

الدولي الإنجليزي تحدث عن إهداره لأول فرصة في المباراة موضحًا أنّه من الطبيعي أن تضيع بعض الفرص ولكن الأهم تسجيل الأهداف وهو ما حدث.

ثلاثية من كتيبة جوارديولا تجعل الفريق في صدارة الدوري 🔥🔝 pic.twitter.com/wMyxzNpxJv

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

وأردف: "نعلم أنّ ليفربول سيقدم أفضل ما لديه بحثًا عن الفوز في كل مباراة لاستمرار المنافسة حتى النهاية، ولديهم فريق قوي ولن يقبل خسارة البطولة بسهولة".

واختتم: "لن أشاهد مباراة تشيلسي وليفربول، صراحة أنا جائع وأود تناول الطعام وسوف أعرف النتيجة".

السيتزنز ضمن الاحتفاظ بصدارة البريميرليج حتى لقاء ليفربول أمام تشيلسي والتي تنطلق بعد انتهاء المباراة.