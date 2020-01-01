أنباء سعيدة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

رحيم سترلينج على أعتاب العودة من الإصابة

اقترب الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، من العودة مرة أخرى لتدريبات مانشستر سيتي الجماعية، استعداداً لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

سترلينج تعرض للإصابة خلال المواجهة التي خسرها سيتي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين، وتبين معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن إصابة اللاعب ليست خطيرة كما توقعها بيب جوارديولا مدرب الفريق، حيث لن يزيد غيابه عن 3 أسابيع من موعد الضربة التي تلقاها.

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ومع مرور 8 أيام كاملة على مباراة توتنهام، يتبقى لسترلينج حالياً 13 يوماً للتعافي بشكل كامل من الإصابة، ليصبح جاهزاً لمباراة ريال مدريد.

ومن غير المتوقع أن يشارك الدولي الإنجليزي، في اللقاء القادم لسيتي على ملعب كينج باور أمام ليستر سيتي 22 فبراير الجاري، طمحاً لتجهيزه لمواجهة الأبطال.

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ويلعب سيتي ضد ريال على ملعب سانتياجو برنابيو في 26 فبراير بذهاب دور الـ16، قبل خوض العودة بملعب الاتحاد في 17 مارس القادم.

وفي خلال هذه الفترة يخوض الفريق العديد من المباريات الهامة أبرزها نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ضد أستون فيلا في أول مارس.