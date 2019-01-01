سترلينج بعد تخطي أكسفورد: خطوة جديدة نحو الهدف الثلاثي

رحيم يبعث رسائل مبشرة لمشجعي السيتي بعد تقلص فرص الفريق في الاحتفاظ بالبريميرليج للعام الثالث على التوالي

أعرب جناح مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب أكسفورد بنتيجة 3-1 في مباراة ربع نهائي كأس كاراباو.

وقال بعد المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "لم يفقدوا الأمل طوال الـ90 دقيقة، خاصة بعدما أدركوا هدف التعادل وجعلوا المباراة صعبة علينا".

وعن أهدافه وتألقه، قال "كل ما في الأمر أنني أقوم بعملي مع الفريق، وسأسعى دائمًا لمساعدة الفريق بأهدافي".

كما أثنى على زملائه الشباب، بقوله "لست بحاجة للاعتناء بتايلور وهاروود وأي لاعب آخر من الشباب، هم يأتون يوميًا إلى التدريب، ويقومون بعملهم ببراعة".

وتابع "بطبيعة الحال سأكون سعيدًا كلما سجلت أهداف، وسنقاتل في كل البطولات حتى النهاية".

وأتم حديثه المقتضب "لا نركز على الدوري فقط، ربما أصبح بعيد المنال، لكننا نتطلع للوصول لنهائي هذه البطولة وكأس إنجلترا وحتى دوري أبطال أوروبا".