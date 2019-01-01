سترلينج: الشوط الأول كان صعبًا رغم الفوز

مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج يتحدث عن صعوبة مواجهة واتفورد رغم الفوز عليهم

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر رحيم سترلينج مهاجم فريق مانشستر سيتي عن سعادته البالغة بالفوز على واتفورد بثلاثية مقابل هدف في الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان سترلينج قد أحرز هاتريك ليساعد السيتزن على تأمين انتصاره والحفاظ على الصدارة.

المنافسة المحلية - نعمة أم نقمة على الكبار في دوري الأبطال؟

وتحدث اللاعب الإنجليزي لقناة بي تي بعد المباراة وقال: "الشوط الأول كان صعبًا للفريق ولي أيضًا، وجدنا صعوبة في اختراق دفاعهم، في الشوط الثاني بدأت الأمور بشكل أفضل وحالفنا الحظ في الهدف الأول، وبعد ذلك فزنا بالمباراة رغم صعوبتها".

كما أضاف لاعب ليفربول السابق: "أود أن أتطور هذا العام، أحاول تسجيل المزيد من الأهداف الهامة لمساعدة فريقي، نفكر في كل مباراة على حدة ونحاول الفوز بجميع البطولات الممكنة".

يشار إلى أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة فريق شالكه الألماني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.