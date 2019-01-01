ستان كوليمور: فان دايك أفضل من راموس وفيرديناند

ستان كوليمور يقارن بين مدافع ليفربول فان دايك وسيرخيو راموس نجم ريال مدريد وريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم ليفربول السابق ستان كوليمور حول المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، حيث وصفه بأفضل مدافع في العالم حاليًا.

وكان كوليمور قد أعلن أن فان دايك سيكون أهم صفقة لليفربول في آخر 5 سنوات، وذلك حين وقع مع الريدز قادمًا من ساوثهامبتون الشتاء الماضي.

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ما هو الهدف الأفضل؟😍pic.twitter.com/GDD6jMpniN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وقال كوليمور: "فيرجيل فان دايك هو أفضل مدافع في العالم في الوقت الحالي، لا أعتقد أنه هناك من هو أفضل منه في اللاعبين الحاليين"

وأضاف: "بالمقارنة بين فان دايك وسيرخيو راموس وريو فيرديناند تجد أن الهولندي أكثر شمولية من كليهما، حتى وإن امتازا عنه في أشياء"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك كان قد انضم إلى صفوف ليفربول قادمًا من ساوثهامبتون خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية مقابل حوالي 75 مليون يورو.