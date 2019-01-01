ستانكوفيتش يقول لا لإنتر من أجل النجم الأحمر

ستانكوفيتش إلى النجم الأحمر بداية من 1 يناير المقبل

ذكرت مصادر صحفية أن أسطورة كرة القدم الصربية ومتوسط ميدان إنتر السابق ديان ستانكوفيتش سيكون المدرب الجديد للنجم الأحمر بداية من يناير المقبل.

وكان ستانكوفيتش قد وقع الاختيار عليه من أجل خلافة فلادان ميلويفيتش من قبل إدارة النادي الصربي، الأمر الذي عرف من خلال المدير الرياضي ستيفان بانكوفيتش.

وكان إنتر قد خاطب ستانكوفيتش من أجل العودة إلى النادي من جديد كمدرب لأحد الفئات السنية، وذلك في ظل رغبة إدارة النيراتزوري في تجميع أساطير النادي من جديد.

ولكن رد ستانكوفيتش كان بالرفض نظرًا لأنه مقبل على الإشراف على أحد الأندية الصربية في الفترة المقبلة، وهو ما زاد من احتماليات خلافته لميلويفيتش في النجم الأحمر.

ومن خلال مقطع صوتي انتشر في الآونة الأخيرة، أخبر ستانكوفيتش أحد أصدقائه بأنه سيكون المدير الفني الجديد لنادي النجم الأحمر الصربي بداية من 1 يناير المقبل.

ولعب ستانكوفيتش لمدة 6 سنوات بداية من العام 1992 في صفوف النجم الأحمر الصربي وبدأ مسيرته ولمعانه وانطلاقته نحو التألق من هناك.

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يذكر أن النجم الأحمر قد ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات بعدما سقط بنتائج كارثية في مجموعة ضمت توتنهام وبايرن ميونخ المتأهلين إلى ثمن النهائي.