ستام في طريقه لخوض تجربة تدريبية جديدة

المدافع السابق تولى مؤخراً قيادة زفوله

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية أن المدافع الهولندي السابق ياب ستام في طريقه لخوض تجربة تدريبية جديدة من بوابة فينورد الموسم المقبل.

وأمضى ستام في 2018 عقداً حتى 2021 مع زفوله، الفريق الذي بدأ منه مشواره كلاعب، ويحتل معه الترتيب الخامس عشر حالياً بالدوري الهولندي.

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وقالت "ليكيب" إن ستام أتم اتفاقه مع فينورد لتولي مهمة تدريبه الموسم المقبل بدلاً من جيوفاني فان برونكهورست، المدير الفني الحالي.

وأعلن فينورد يناير الماضي أن الموسم الجاري هو الأخير لبرونكهورست في قيادة الفريق، وهو الذي قاد للقب دوري ولقبي كأس.

وسبق لستام التدريب في إنجلترا من بوابة ريدينج ما بين 2016 و2018 ولكن فشل في قيادته للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن ستام لعب في هولندا مع إيندهوفن وفيليم وكامبور، ولكن لم يسبق له ارتداء ألوان فينورد.