ستام: التوقيع مع فان دين بيرج مفيد لليفربول بكل الحالات

ياب ستام نجم مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني لشباب فريق زفوله يؤكد أن صفقة انضمام فان دين بيرح مفيدة لليفربول بكل الحالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ياب ستام نجم فريق مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني لفريق الشباب في نادي زفوله الهولندي أن صفقة انضمام اللاعب الشاب سيب فان دين بيرج مفيد للريز بشتى الطرق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ستام وأكد خلالها أن اللاعب في أي حال سيستفيد منه ليفربول سواء فنيًا أو ماديًا.

وقال ستام: "سيب لاعب موهوب للغاية، لقد قلنا ذلك عدة مرات هناك في نادي زفوله، ونعرف أن رحيل بعض اللاعبين في مرحلة معينة من حياتهم أمر حتمي".

وأضاف: "نحن نعلم أن الأندية الإسبانية والإنجليزية تبحث في كل أنحاء العالم، لكن بالتحديد في هولندا عن هؤلاء المدافعين، لأنهم يعرفون أنهم يدافعون بشكل جيد ويستخدمون أقدامهم أيضًا".

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وأكمل: "هذه الأندية تملك المال الكافي من أجل أن يأخذوا المخاطرة ويوقعوا مع بعض هؤلاء اللاعبين، ليروا إذا كان انضمامهم سيفيدهم في المستقبل".

واختتم تصريحاته: "إذا سارت الأمور بشكل جيد فلا بأس بالنسبة لهم، لو لم يكن كل شيء على ما يرام سيبيعونه على الأغلب برقم أكبر من ذلك الذي أشتروه به".

جدير بالذكر أن صفقة انضمام اللاعب الهولندي الشاب لصفوف ليفربول كانت قد كلفت النادي الإنجليزي حوالي مليون ونصف يورو، ترتفع لـ ٣ مليون مع الإضافات.