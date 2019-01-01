سبيكتور: رونالدو كان محبطًا ومانشستر يونايتد جعله نجمًا

جوناثان سبيكتور يتحدث عن كريستيانو رونالدو وتحوله في مانشستر يونايتد

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قال مدافع مانشستر يونايتد السابق جوناثان سبيكتور إن للشياطين الحمر دورًا كبيرًا في صناعة أسطورة كريستيانو رونالدو الذي وصل محبطًا.

وكان رونالدو قد انتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس بعد رحلة في مدريد استمرت لتسعة سنوات حقق فيها كريستيانو كل شيء جماعيًا وفرديًا.

وحول كريستيانو رونالدو، قال جوناثان سبيكتور إن صاروخ ماديرا لم يكن ليصل إلى كل هذا بدون المرور على مانشستر يونايتد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 10, 2019

وأضاف: "أتذكر اليوم الذي وصل فيه رونالدو إلى هنا، لقد جاء بكثير من الحماس والطاقة من أجل أن يصبح نجمًا، ولكن سرعان ما انطفأ ذلك"

وتابع: "في بدايته كان رونالدو خائفًا، الخسارة والفشل يحبطانه مهما بلغت درجة بساطتهما، ولكن وجوده في مانشستر يونايتد صنع منه شخصية لا تقهر"

وحول التطور الذي لحق به قال: "مع مرور السنوات بدأ رونالدو يتطور على مستوى العقلية وقوة الشخصية، وأيضًا كلاعب، حتى أصبح الأفضل في العالم في ظرف 5 سنوات فقط"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد فاز مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لثلاثة مرات، ودوري أبطال أوروبا لمرة واحدة.