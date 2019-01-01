سبورتينج لشبونة بطلاً لكأس الدوري البرتغالي على حساب بورتو

أول ألقاب الموسم في البرتغال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح سبورتينج لشبونة في تحقيق ثاني ألقابه من كأس الدوري البرتغالي، بالفوز على بورتو بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب بلدية براجا، شهد فوز بورتو على بنفيكا، وكذلك لشبونة على براجا الأسبوع الماضي، في المربع الذهبي.

وحقق لشبونة اللقب الثاني على التوالي، بعد عودة من بعيد في اللقاء، فتقدم فرناندو في الدقيقة 79 للتنين البرتغالي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، سجل الهولندي باس دوست هدفًا من ركلة جزاء، عدل به النتيجة للشبونة.

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ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح، فسجل باس دوست الركلة الأولى للشبونة ورد عليه تيليس لبورتو.

إلا أن كويتاس أهدر للأسود وأهدر أيضًا ميليتاو اللاعب الذي يقترب من صفوف ريال مدريد لبورتو.

ليسجل برونو هيرنانديز وناني ركلتي الترجيح، ويقودا الفريق للفوز باللقب، بعدما أهدر هيرناني وفيليبي ركلتي بورتو.

ويعد بنفيكا الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 7 مرات، وتظل مستعصية على بورتو، الذي خسر النهائي الثالث في تاريخه.