سبورتنج لشبونة يصدر بياناً حول فاتي

اللاعب أصبح إسبانياً رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أصدر سبورتنج لشبونة بياناً بخصوص تصريحات والد موهبة برشلونة أنسو فاتي الأخيرة حول انضمامه إلى النادي البرتغالي.

وصرح والد فاتي في وقت سابق أنه التقى مع مسؤولي سبورتنج لمناقشة انتقال اللاعب للبرتغال، ولكن النادي أخبره أنه سينضم لصفوف الشباب.

وقال بيان سبورتنج إن النادي حاول إقناع اللاعب للقدوم وزيارة مقر النادي، مؤكداً أن تشكيل الفريق يضم لاعبين من مختلف الأعمار والقطاعات.

وأضاف أن اللاعب لا يمكن أن يشارك مع فريق الشباب بسبب عمره، وأنه كان سينضم إلى فريق تحت 19 عاماً.

وتحصل فاتي مؤخراً على الجنسية الإسبانية رغم حديث والده عن تفضيله اللعب مع البرتغال، ليصبح متاحاً للمشاركة مع إسبانيا في مونديال تحت 17 عاماً.

يذكر أن برشلونة سقط مساء السبت أمام مضيفه غرناطة بثنائية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني.