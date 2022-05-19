سبق نسائي تاريخي.. "فيفا" يعلن حكام كأس العالم قطر 2022

مع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2022 في قطر والمقرر إقامته نهاية العام، تأخذ الخطوات الاستباقية للبطولة من الناحية الإجرائية شكلًا مختلفًا، شأنها شأن العديد من الاختلافات التي صاحبت تلك البطولة منذ حصول قطر على حق تنظيمها في عام 2010.

آخر تلك الملامح الإجرائية كان إعلان لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم قوائم حكام المباريات المختارين للبطولة، والتي شملت 36 حكمًا و69 حكمًا مساعدًا و24 حكمًا للفيديو.

أتى هذا بتنسيق مع الاتحادات القارية الستة، والتي أفرزت هؤلاء الحكام بمعاونة "فيفا" بناء على جودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدم في بطولات اللعبة الرسمية بشكل عام.

رغم الوباء

وعن هذا قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. الإيطالي بييرلويجي كولينا: "كما اعتدنا دائما، فإن الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، فقد اخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوىً مماثلا أو أفضل في بطولة قطر بعد بضعة أشهر".

بينما قال مدير التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ماسيمو بوساكا، إن حكام المباريات سيحصلون على دعم "فيفا" اللازم لأن استعدادهم أمر بالغ الأهمية.

وأكد بوساكا بذات السياق: "بفضل برنامج التتبع والدعم المبتكر، فإنه يمكن لموجهي حكام فيفا الإشراف على كل حكام المباريات بشكل وثيق ومكثف أكثر ممّا كان عليه الوضع في السنوات الماضية، وهذا ما يجعلنا نتوقع تحسنا أكبر في تحكيم كأس العالم 2022، كما ستتوفر برامج فردية مصممة خصيصا لهؤلاء الحكام، خاصة فيما يتعلق بصحتهم ولياقتهم البدنية، وسنراقبهم بعناية خلال الأشهر القليلة القادمة، كما سنقدم لهم تقييما نهائيا حول الجوانب الفنية والبدنية والطبية بهدف وضعهم في أفضل الظروف قبل انطلاق البطولة في قطر".

الخطوة المعلن عنها اليوم تأتي استكمالًا لمشروع "الطريق إلى قطر 2022" والذي بدأ في 2019، وتم بناء عليه إخضاع عديد الحكام حول العالم للاختبارات والإعدادات المكثفة.

وتمثل التحدي الأبرز في ظل هذه الفترة في ظهور فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي تسبب في تعليق النشاطات لفترة طويلة.

وعن هذا قال كولينا: "لقد أثّر الوباء على نشاطاتنا خاصة في سنتي 2020 و2021، ولحسن الحظ أن موعد البطولة كان لا يزال بعيدا، وكان لدينا وقت كاف لتجهيز المرشحين بشكل جيد، ونحن نعلن اليوم بشكل مسبق عن هذه الاختيارات لأننا نريد أن نوجّه ونعمل بحزم أكبر في الأشهر المقبلة مع من اخترنا من حكام، ورسالتنا واضحة جدا، وهي: لا تتوقفوا عن بناء المجد، واصلوا العمل الجاد واستعدوا جيدا لكأس العالم".

الحكمات السيدات في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022، سيملك شيئًا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم، يتمثل في أنه سيكون أول مونديال يتم تعيين 3 حكمات سيدات فيه، و3 آخرين مساعدات لهن، وعن هذا يقول كولينا: "نحن سعداء جدا بوجود ستيفاني فرابارت من فرنسا وساليما موكاسانغا من رواندا ويوشيمي ياماشيتا من اليابان جنبا إلى جنب مع المساعدات نويزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك وكاثرين نيسبيت من الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم، وهي المرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها سيدات بعض مباريات البطولة".

وأضاف: "هذه ثمرة للجهود الحثيثة التي انطلقت منذ عدة سنوات في سبيل نشر حكام إناث في بطولات فيفا للذكور الناشئين والكبار، وبهذا نؤكد بوضوح على أن كل ما يهمنا هو الجودة وليس الجنس، وأنا آمل أن يُنظر في المستقبل إلى وجود حكمات في مباريات النخبة لأهم منافسات الرجال على أنه أمر طبيعي، فمن حقهن التواجد في كأس العالم أنهن يؤدين أدوارهن باستمرار وبمستوى عال جدا، وهذا هو أهم عامل بالنسبة لنا".

ومن المقرر أن يشارك حكام المباريات المختارون في عدة ندوات هذا الصيف (في مدينة أسونسيون ومدريد والدوحة) من أجل مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول مواقف وقعت في مباريات حقيقية، والمشاركة في حصص تدريبية عملية مع اللاعبين، وسيتم تصويرها وإرسالها للموجهين ليتحصل المشاركون فيما بعد على أبرز ملاحظاتهم وآرائهم للوقوف على أفضل الطرق لتطوير الشكل التحكيمي في مونديال 2022.

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