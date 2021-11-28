سبعة أهداف في شوط واحد .. الحكم يلغي مواجهة بنفيكا لعدم التكافؤ

شهدت مواجهة بنفيكا ضد نظيره بيلينينسيش في الجولة الـ 12 من الدوري البرتغالي موقفًا صعبًا للغاية على الفريق صاحب الأرض.

بيلينينسيش اضطر لخوض المواجهة في غياب مجموعة كبيرة من نجومه بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوفه قبل المواجهة بعدة ساعات.

ودخل الفريق المباراة بقائمة من تسعة لاعبين فقط، منها حارسي مرمى، لتبدأ المواجهة بهدف عكسي من إدواردو دي سوزا في الدقيقة الأولى.

الشوط الأول انتهى بتقدم بنفيكا بسبعة أهداف نظيفة، دون أي شفقة أو رحمة، ليجد المدير الفني جورج جيسوس نفسه مضطرًا لإراحة العديد من العناصر الأساسية، ويقوم بخمسة تبديلات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني.

وقبل أن يتمكن أي فريق من الخروج بفرصة على مرمى الخصم سقط أحد نجوم بيلينينسيش أرضًا للإصابة وغادر الملعب، وفي ظل غياب البدلاء لم يكن من الممكن إجراء تغيير.

قام حكم المباراة بشكل مباشر بإطلاق صافرة نهاية المباراة مبكرًا لعدم التكافؤ، لتنتهي بتلك النتيجة بفوز بنفيكا بسبعة أهداف نظيفة.

ماذا قال رئيس بيلينينسيش؟

روي بيدرو رئيس النادي قال في تصريحات صحفية: "لقد كان من العار أن نلعب الليلة، لقد تم إجبارنا على خوض تلك المباراة".

وأضاف: "أخبرونا أننا يجب أن نلعب طالما هناك ثمانية لاعبين في حالة جاهزية، ولم يكن من الممكن ألا نحضر المواجهة".

ما هو رد رابطة الدوري البرتغالي؟

مصدر أخبر صحيفة "أجوجو" أن لا أحد طلب تأجيل المباراة بشكل رسمي، لذلك لم يكن ممكنًا أن يتم تأجيلها بأي شكل من الأشكال.

جدير بالذكر أن بنفيكا كان قد عاد لقمة الدوري البرتغالي برصيد 31 نقطة، وبشكل مؤقت في انتظار نتيجة مباراتي بورتو وسبورتينج لشبونة.

اقرأ أيضًا









تحليل فياريال وبرشلونة | كفى ديباي أرجوك يا تشافي!

فيديو: بعد غياب شهر، هالاند يعود بهدف عالمي جديد!