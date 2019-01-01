سبب وحيد كان ليمنع هامشيك عن ترك نابولي والرحيل للصين

القائد التاريخي خاض أول مبارياته في الصين منذ أيام

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اعترف السلوفاكي ماريك هامشيك، متوسط ميدان داليان ييفانج الصيني، أنه يفتقد كل شيء في نابولي.

وأنضم قائد نابولي التاريخي، للفريق الصيني في سوق الانتقالات الشتوية، بعد 12 عامًا قضاها بقميص البارتينوبي.

وتحدث اللاعب لأل مايتنو الإيطالية: "بعد مباراة سامبدوريا، لم أكن أعلم كيف ستسير الأمور، ثم تم الاتفاق على إنهاء الأمور رغم تباطؤ المفاوضات، افتقد كل شيء في نابولي، العائلة والأكل والأصدقاء، منزلي، أنها 12 عامًا، سان باولو والجماهير".

وواصل: "افتقد مواجهة فريق مثل يوفنتوس، والتي تعطيك احساس فريد عن البقية، إذا كان الصراع ممتد على لقب الدوري، لم أكن لأرحل عن نابولي، كنت أريد جعل الجماهير سعيدة، الفارق عن الموسم الماضي، أننا أهدرنا نقط لا يمكن إهدارها، ويوفنتوس لم يفعل".

وعن حظوظ الفريق في الدوري الأوروبي وقائد الفريق الجديد: "أنا فخور بكون لورينيزو إنسيني ويستطيع قيادة اللاعبين للفوز بلقب الدوري الأوروبي، الوصول إلى دور الـ8 إنجاز رائع، لكن في البداية لابد من التأهل".

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واختتم عن تجربته في الصين: "أنا هنا من أجل تطور اللاعبين والنادي، بدأنا بتعادل جيد في أول مباراة، حيث خضنا اللقاء بعشر لاعبين، وزملائي قدموا أداء جيد".

ولم يخض السلوفاكي سوى مباراة وحيدة في الدوري الصيني، والذي افتتح مطلع الأسبوع.