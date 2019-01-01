سبب فشل مفاوضات الأهلي المصري مع كاريرا

الأهلي يسعى للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أشارت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إلى اقتراب فشل مفاوضات الأهلي المصري مع ماسيمو كاريرا المدير الفني الأوروجوياني المرشح لتدريب الفريق.

وكان كاريرا قد دخل ضمن المرشحين خلال الساعات الأخيرة قبل أن تكشف بعض المصادر إلى هناك عوائق في التعاقد مع المدير الفني.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي عرض على كاريرا تقاضي راتب سنوي ما يقرب من 2 مليون و100 ألف يورو.

واِارت التقارير أيضًا أن المدير الفني تمسك بالحصول على 2 مليون و500 ألف يورو وهو ما أدى لفشل الصفقة خلال الساعات الأخيرة.

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ويتواجد أمير توفيق مدير التعاقد وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في أوروبا حاليًا لمقابلة أكثر من مدير فني للتعاقد مع المدرب الجديد للأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق بسبب خروج الفريق من كأس مصر أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بهدف دون رد.