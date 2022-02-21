سبب غير متوقع .. موسيقى كلوب المفضلة جعلت دي خيا الحارس الأفضل!

كشف دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وإسبانيا، عن أن الهيفي ميتال يعطي له الحافز الذي يحتاجه للعب، حيث يعتبر الحارس الدولي من أشدي المعجبين بلعبة سليبنوت ونظام السقوط والرصاصة في عيد الحب.

حيث يقول اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إن ذوقه في الموسيقى يمكن أن يكون انتقائيًا تمامًا، حيث تضمن قائمة أغانيه بعض المقطوعات لفرانك سيناترا جنبًا إلى جنب مع موسيقى الروك.

ومن الواضح بأن طقوسه قبل المباراة تعمل، لأن دي خيا هو الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بأكثر من 470 مشاركة مع يونايتد و45 مباراة دولية.

ماذا قال دي خيا عن حبه للموسيقي؟

حول استخدام موسيقى الهيفي ميتال لإلهامه، قال دي خيا لموقع "UEFA" الرسمي: "لقد بدأت عندما كنت طفلاً، كنت أقضي الصيف في أليكانتي مع والدي، وكان هناك بعض الشباب الأكبر مني بقليل بالجوار، وكانوا يستمعون إلى هذا النوع من الموسيقى، لذلك كنت أستمع لها أيضًا".

وواصل: "أنا أحب الهيفي ميتال ومسيقي الروك، إنها تحفزني حقًا، أنا أحب سليبنوت، انتقم سبعة أضعاف، نظام السقوط والرصاصة في عيد الحب".

وأوضح: "أحب القليل من كل شيء، أي شيء يمكن أن يخطر ببالك مثل فرانك سيناترا على سبيل المثال، أنا أحب الموسيقى الاسبانية كذلك. بصراحة، أستمع إلى كل شيء".

وعن سؤاله إذا ما كان يستطيع الرقص بشكل جيد أجاب: "أنا لست راقصًا سيئًا نظرًا لكوني لدي شعور جيد بالإيقاع، أنا لا أرقص مثل مايكل جاكسون، لكنني بصراحة أعتبر نفسي لائقًا".

حديث دي خيا عن تواجده في أولد ترافورد

تحدث الدولي الإسباني عن حبه لمدينة مانشستر، وعن إمكانية تجديد عقده، والذي يبدو أنه منفتح لتلك الفكرة.

قال دي خيا: "أحب حقيقة أنني ولدت في مدريد، لكن في نهاية المطاف، إنها مجرد مدينة."

وأضاف: "الآن أشعر وكأنني من مانشستر، فالمكان الذي تحبه وترحب به هو منزلك".

وعن إمكانية رحيله أجاب: "أنا هنا منذ سنوات عديدة، ومن الواضح أن أي شيء يمكن أن يحدث في حياتي، في عالم كرة القدم، لكن بصراحة لا أرى نفسي بعيدًا عن مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا ينتهي في عام 2023، مع وجود خيار لتمديده لسنة إضافية.

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