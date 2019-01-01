سبب غير متوقع قد يؤجل افتتاح ملعب توتنهام الجديد

لماذا قد يتأجل افتتاح ملعب توتنهام الجديد؟

اكتشف العاملون في ملعب توتنهام الجديد أزمة قد تتسبب في تأجيل الافتتاح وعرقلة خطة الفريق للعب هناك قبل انتهاء الموسم الجاري.

مباراة أرسنال قد تكون الأخير لتوتنهام على ملعب "ويمبلي" على أن يخوض أول مباراة ضد برايتون في الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنّ العاملون في الملعب الجديد اكتشفوا عدم وجود مساحة كافية خلف الراية الركنية.

وأوضحت أنّ هذه المساحة الضيقة قد تعقد مهمة كريستيان إيريكسين أو كيرين تربييه من لعب الضربة الركنية بأريحية مما قد يجبر الإدارة على تأجيل عملية الافتتاح لتحسين هذا الأمر.

⚡️ “آخرهم موراتا وكوتينيو.. نجوم حققت نجاحًا في دوريات وفشلت في أخرى”https://t.co/b3nEJfRd5S — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

وأشارت إلى أنّ المساحة خلف الراية الركنية في ملعب "أولد ترافورد" تعادل ضعف المساحة الموجودة في الملعب الجديد للسبيرز.

توتنهام يحاول خوض مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على الملعب الجديد وطلب من الاتحاد الأووربي السماح له بذلك.

جدير بالذكر أنّ تكلفة الملعب الجديد بلغت نحو مليار جنيه إسترليني وتأجل افتتاحه عدة مرات.