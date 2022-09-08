سبب غريب وراء إصابة مارتينيز في القلب .. هل يعتزل؟

هل يُجبر مارتينيز على الاعتزال؟

لا صوت يعلو داخل نادي النصر خلال الوقت الحالي، على مصير الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب الفريق، بعد أن أعلن اللاعب عن إصابته بالقلب، مما دفع البعض الحديث عن أنه قد يعتزل كرة القدم.

ما هي قصة إصابة بيتي مارتينيز في القلب؟

منذ أيام انتشرت بعض الأخبار، التي تؤكد على أن مارتينيز يعاني من مشكلة في القلب، ستجعله يعتزل اللعب بشكل نهائي، وستدفع نادي النصر لفسخ التعاقد معه.

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Shahid

اللاعب الأرجنتيني لم يترك جمهور النصر كثيرًا في حيرة، حيث خرج عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، يؤكد على أن إصابته ليست كبيرة في القلب.

وجاء نص ما قاله مارتينيز كالآتي: "قريبًا سأعود إلى الملاعب، لتقديم أفضل ما لدي، أعاني فقط من التهاب في غشاء التأمور ويحتاج للعلاج، ليس أكثر من ذلك".

التأمور هو غشاء رقيق محيط بالقلب، ويحتاج للوقت من أجل الشفاء، مما يتسبب في آلام حادة في الصدر. "اقرأ التفاصيل"

ما هو سبب الإصابة وموقف مارتينيز من الاعتزال؟

كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، عن أن الإصابة التي يعاني منها مارتينيز في القلب، كانت بسبب الجهد البدني الكبير الذي بذله اللعب خلال معسكر النصر في إسبانيا بمدينة ماريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الأرجنتيني مطمئنة، حيث سيعود للمشاركة في التدريبات والمباريات بشكل تدريجي، حتى لا يتعرض لالتهابات مرة أخرى.

ومن المقرر أن يخضع بيتي مارتينيز إلى اختبارات وتدريبات معينة، سيتحدد بعدها موعد عودته بشكل رسمي إلى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

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