“لا نخسر”.. فليك يبرر الاعتماد على شتشيسني في مباريات برشلونة الأخيرة

سبب اعتماد فليك على شتشيسني في حراسة مرمى برشلونة أمام فالنسيا...

أوضح هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، سبب اعتماده على فويتشيك شتشيسني، في حراسة مرمى الفريق الكتالوني، مساء اليوم الأحد أمام فالنسيا، في الدوري الإسباني.

وساهم الحارس البولندي، في فوز فريقه على فالنسيا، بسبعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء اليوم على ملعب مونتجويك، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وكان من المتوقع أن يستمر الحارس، بينيا في حراسة عرين برشلونة، إلا أن فليك، فاجئ الجميع بالاعتماد على فويتشيك شتشيسني، في مباراة اليوم، بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني، وأخطائه في مباراة بنفيكا، الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

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وأوضح فليك، سبب الاعتماد على الحارس البولندي، في تصريحات عقب المباراة، قال فيها: "لقد اتخذنا قرارًا، بالاعتماد على شتشيسني، في مباراة اليوم، وأحد اهم أسباب ذلك هو أننا لم نخسر معه".

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستضافة أتالانتا، مساء يوم الأربعاء المقبل، في ختام مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف ألافيس، يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.