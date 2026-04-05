سبان يحدد المكان المثالي للمنتخب الهولندي في دور المجموعات بكأس العالم

وفقًا لهينك سبان، ليس من الضروري أن تتأهل المنتخب الهولندي إلى الأدوار التالية في كأس العالم القادمة بصفته متصدر المجموعة. يكفي الحصول على المركز الثالث في المجموعة F، كما كتب هذا المتابع لكرة القدم في عموده الأسبوعي بصحيفة «هيت بارول».

ستواجه هولندا اليابان والسويد وتونس في المرحلة الأولى من كأس العالم. يتأهل الفريقان الأول والثاني إلى دور الـ16، وكذلك أفضل ثمانية فرق من الفرق التي تحتل المركز الثالث. ويرجع ذلك إلى مشاركة 48 دولة في الدور النهائي لأول مرة، ووصول 32 فريقًا في المجموع إلى الدور الثاني.

يستعرض سبان سيناريو محتملًا قائلاً: "لقد درست أنه إذا احتلت هولندا المركز الثالث في المجموعة F، فستواجه سويسرا أو المكسيك أو الولايات المتحدة". "وإذا احتلت المركز الثاني في المجموعة، حسب توقعاتي، فستواجه البرازيل. أما في حالة الفوز بالمجموعة، فستكون المغرب في انتظارها".

يخيم على المراقب الهولندي "شكوك مخيفة بأن اليابان ستكون عقبة يصعب تجاوزها". "ما لم يضع كومان لاعبين أقوياء مثل ج. تيمبر ودي ليخت في الخلف ويستفيد من طول فان ديك وإيمغا وغاكبو. اليابان أفضل كفريق، لكننا أطول".

من وجهة نظر سبان، لا يجب أن يكون البداية المتعثرة في كأس العالم كارثية للمنتخب الهولندي. "قارن ذلك بإيطاليا 82: ثلاث مباريات تعادل. عندما جاءت البرازيل، لعبوا بشكل رائع"، مشيرًا إلى اللقب العالمي النهائي للمنتخب الإيطالي.

"لدي تحفظ على هذا التحليل: على الرغم من أنني حصلت على علامة 9 في الحساب الذهني والحساب في المدرسة الابتدائية، إلا أن تلك الموهبة تلاشت تمامًا في المرحلة الثانوية، لدرجة أنني بعد أربع سنوات في المدرسة الثانوية، انتقلت إلى مدرسة HBS A، بدون رياضيات"، هكذا يختتم سبان مقالته.

وصلت هولندا إلى ربع النهائي في كأس العالم 2022 في قطر. بعد مباراة مثيرة شملت ركلات الترجيح، خسرت هولندا أمام الأرجنتين التي فازت لاحقًا بلقب بطل العالم.