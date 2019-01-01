سبال يؤكد اهتمام كونتي بالتعاقد مع لازاري

ربما تكون الصفقة الأولى لكونتي مع إنتر

أكد نادي سبال الإيطالي، وجود مفاوضات مكثفة مع نظيره إنتر، من أجل التعاقد مع لاعبه مانويل لازاري هذا الصيف.

إنتر أعلن مؤخراً عن تعيين أنطونيو كونتي مدرباً للفريق، ليخلف نظيره لوتشيانو سباليتي ليقود النيراتزوري الموسم القادم.

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لازاري الذي يجيد اللعب كظهير ووسط، يبدو وأنه سيصبح من أهم أهداف كونتي بمشروعه الجديد في إنتر.

وهذا ما أكده دافيد فاجناتي المدير الرياضي لسبال قائلا:"لا توجد أي اتصالات مع لاتسيو حيث انتهت المحادثات منذ فترة طويلة".

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وأضاف:"في هذه اللحظة أؤكد أن إنتر ومدربه أنطونيو كونتي وكذلك أتلانتا، هم الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع لازاري.

يذكر أن نجم سبال نجح في صناعة 9 أهداف في 33 مباراة الموسم الماضي.