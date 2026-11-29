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مواجهة كومو ويوفنتوس، على ضفاف البحيرة الليلة في تمام الساعة 20:45، قد تحدد مصير موسم كامل. فمع احتلال كومو المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ويوفنتوس المركز السابع برصيد 21 نقطة، يبقى يوفنتوس الطرف الأكثر تضررًا في حال الخسارة. وبعد الفوز يوم الخميس في الدوري الأوروبي على أومونيا نيقوسيا القبرصي، كان لوتشيانو سباليتي واضحًا: «إنها نقطة تحول بالغة الأهمية. ستكون مباراة حاسمة بالنظر إلى جودة المنافس».

قدّم يوفنتوس نتائج وعروضًا إيجابية في نوفمبر بعد الهزيمة القاسية أمام جنوى في 28 أكتوبر: يوفنتوس 2-0 نابولي، ألكمار 1-2 يوفنتوس، فيورنتينا 2-2 يوفنتوس، يوفنتوس 4-0 فينيزيا، يوفنتوس 4-1 أومونيا. لكن الخسارة أمام كومو ستعيد الفريق إلى دوامة الأزمة وستضع منصب سباليتي في خطر من جديد، حتى خلال هذا الموسم. فالهزيمة أمام كومو ستجعل الفارق عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ناهيك عن سباق لقب الدوري الإيطالي، مستحيل التعويض فعليًا مع مطلع ديسمبر. وعندها سيكون لزامًا على النادي وإدارة يوفنتوس دراسة الخيارات المتاحة. وسيكون عليهم أيضًا أخذ أنطونيو كونتي في الحسبان، إذ يتطلع بشغف إلى تولي المهمة، وقد عرض نفسه فعليًا عبر الصحافة لقيادة النادي الذي كان قائده لاعبًا ثم دربه لاحقًا من على الخط، «لإغلاق الدائرة».

لم يتحدث سباليتي عشية المباراة، في حين أشاد فابريجاس في مؤتمره الصحفي بخبرة سباليتي وعبقريته وحنكته. ومن منظور اللاعب الشاب، أوضح أنه لا يزال هناك فارق في المكانة بين كومو ويوفنتوس، بغض النظر عن الترتيب الحالي: «اللاعب الشاب أشبه بالإسفنجة. كومو ليس قمة مسيرتهم. إنهم يريدون الذهاب إلى مانشستر سيتي أو يوفنتوس». ولفابريجاس وجهة نظر محقة: فتاريخ يوفنتوس الممتد على 129 عامًا لا يمكن محوه. ومع ذلك، اليوم، إذا نظرنا إلى تشكيلتي كومو ويوفنتوس، فإن أفضل اللاعبين الشبان موجودون في نادي الرئيس سوارسو. هل يملك يوفنتوس مدافعًا مثل خاكوبو رامون؟ أو ظهيرًا مثل أليكس فالي؟ أو لاعب وسط مثل ماكسيمو بيروني؟ أو صانعي ألعاب مثل نيكو باز أو مارتي باتورينا؟ أو مهاجمًا مثل دياو؟

مواجهة كومو ويوفنتوس أكثر من مجرد مباراة واحدة: إنها فابريجاس في مواجهة سباليتي، وشبان كومو في مواجهة شبان يوفنتوس، ومشروع يتقدم بثبات منذ سنوات، دون هزات، تحت قيادة الإداريين والمدرب أنفسهم، في مواجهة مشروع يوفنتوس الذي بدّل إدارييه ومدربيه كل عام تقريبًا منذ 2020. ولعل هذا ما يفسر أن الخسارة الليلة ستؤلم أصحاب الأرض دون أن تنهي موسمهم، بينما ستُسدل هزيمة الضيوف الستار على موسمهم منذ الآن، على الأقل في الدوري. ومن المرجح أنها ستنهي أيضًا حقبة سباليتي في تورينو بحسب معلومات "كالتشيو ميركاتو"، والتي تشير إلى ترقب أنطونيو كونتي للوضع في ناديه السابق وانتظاره الفرصة إذا تمت إقالة سباليتي.