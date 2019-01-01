سباليتي يلوم سذاجة فريقه عقب وداع الدوري الأوروبي

الهدف المبكر صعب الأمور كثيراً على النيراتزوري..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي امتعاضه من سذاجة فريقه وفقدانه للتوازن عقب الخسارة أمام أينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف.

وقال سباليتي عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"لقد افتقرنا للبعض من كل شيء، فقدنا الاتزان على الفور وقمنا ببعض الأخطاء الساذجة في البداية، ثم استمرينا بفقدان التوازن".

وأضاف:"لقد أصبحت مباراة صعبة للغاية عقب الهدف الأول، إذا لعبت ببعض الجودة ستصبح الأمور تحت السيطرة وهذا ما لم يحدث".

وأوضح:"لم نستطع الإبقاء على الكرة، لقد اخترت (بالدي) كيتا وهو لم يلعب منذ فترة، لذلك كان يفتقر للياقة والحسم الذي نحتاج إليه، لقد اتخذت تلك المخاطرة".

وتابع:"حتى حين كنا نحرك الكرة بين المساحات، لم نخلق بها شيئاً. الهدف المبكر زاد من التوتر وجعلنا نشعر أننا بلا فرصة، لقد خسرنا المباراة مباشرةً".

وكان إنتر قد ودع الدوري الأوروبي من دور الـ16 عقب نهاية الذهاب في فرانكفورت بالتعادل السلبي، ليقصيه هدف لوكا يوفيتش المبكر من البطولة.