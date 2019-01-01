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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

سباليتي يطمئن جماهير إنتر على مستقبل إيكاردي وشكرينيار

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سباليتي ينفي نية الثنائي إيكاردي و شكرينيار الرحيل عن صفوف إنتر

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكد المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان أن الثنائي ميلان شكرينيار وماورو إيكاردي هما مستقبل النيراتزوري وأعمدته الأساسية.

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وكانت الكثير من المصادر الإيطالية قد رجحت رحيل شكرينيار وإيكاردي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد وصول عدد من العروض لهما.

وذكرت هذه المصادر أن الثنائي قد رفضا تجديد عقدهما مع النيراتزوري بسبب رغبتهم في الرحيل، وهو ما خرج سباليتي لينفيه نفيًا قاطعًا.

وبخصوص ذلك، قال سباليتي: "نسعى إلى تجديد تعاقد شكرينيار وإيكاردي، هذه الأمور يتم مناقشتها بين اللاعبين والإدارة"

وأضاف: "هما جاهزان لخوض التحديات المقبلة، ولا أرى ضرورة في الحديث حول ما يمكن أن يحدث في الصيف قبل آوانه"

يذكر أن واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله كانت قد أكدت وصول العديد من العروض الكبرى لموكلها، كما أكد وكيل أعمال شكرينيار.  

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