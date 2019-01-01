سباليتي يشكر جماهير إنتر بعدد التذاكر الموسمية

سباليتي يودع النيراتزوري تاركاً مقعده لأنتونيو كونتي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

ودع لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان جماهير الفريق، موجهاً الشكر للرئيس ستيفن تشانج عقب رحيله بشكل رسمي.

وقال سباليتي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"ليس صحيحاً أني كنت الوحيد الذي يقف ويتحمل المسئولية، لقد كنتم معي دائماً، جماهير قوية".

وأضاف:"شكراً لكم على 2,530,311 من المشاعر، بلا توقف".

ويعد هذا الرقم هو عدد مبيعات تذاكر إنتر ميلان هذا الموسم.

وتابع المدرب:"أشكر الرئيس لسماحه لي بشرف تدريب إنتر".

يذكر أنه تم الإعلان أمس عن رحيل سباليتي بشكل رسمي عن تدريب الفريق، وتولي أنتونيو كونتي للمسئولية.