سباليتي يشكر إيكاردي بعد مساندته للإنتر من المدرجات

مدرب إنتر ميلان يشيد بسلوك إيكاردي بعد مساندته للفريق من المدرجات

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد لوشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان باللاعب ماورو إيكاردي عقب مساندته للفريق أمام سامبدوريا من مدرجات ملعب جيوزيبي مياتزا.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد شاهد فوز فريقه على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف من المدرجات، وذلك في اللقاء الذي أقيم في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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ولم يشارك إيكاردي البالغ من العُمر 25 عامًا مع الفريق عقب مشاكله الأخيرة مع الإدارة وسحب الشارة منه، وتغيبه عن السفر لمواجهة فريق رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي.

وقال سباليتي في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "أقدر تواجده في الملعب، وكنت سأقدر أكثر حضوره في غرفة الملابس عقب الانتصار، لقد حققنا فوزًا مهمًا وهو جزء من المجموعة، لذلك أنا متأكد من سعادته بهذا الفوز مثلنا جميعًا".