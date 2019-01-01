سباليتي يشرح كيفية حل أزمة إيكاردي مع إدارة إنتر

هل تنتهي أزمة الأرجنتيني بسلام؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، لوتشيانو سباليتي أن مهاجمه ماورو إيكاردي سيعود لصفوف الفريق، وأن مشكلته لن يتم حلها من خلال الرسائل.

ويستعد إنتر للقاء رابيد فيينا على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا، بعد الفوز ذهاباً خارج الديار بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وقال الإيطالي في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة نظيره النمساوي: "لقد أظهر رابيد جودة في الشوط الثاني، وعلينا أن نستغل الإيجابيات في صالحنا، وهذا قد يمنحهم اللعب بحرية، نتيجة لقاء الذهاب تقول أنهم لن يهتموا بالخطط في أرضية الملعب، لابد أن يلعبوا اللقاء، ولذلك علينا الحذر".

وتابع: "لقد فازوا في موسكو، وهذا ليس سهلاً، علينا القتال لحجز مقعد التأهل".

وقارن بين الثنائي الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز وإيكاردي الذي يغيب بسبب الإصابة: "متشابهان، هما مهاجمين ويعرفون كيفية التواجد في المنطقة، عندما تصل لنقطة معينة من الجودة، يسهل التعامل مع لاعبين أخرين، أحدهم جيد في منطقة الجزاء، والأخر يجد الأمر سهلاً خارجها".

وأردف: "لاعبو فريقينا عليهم التجربة وتقديم الأفضل، كمدرب من الرائع أن أعمل مع لاعبين بعقلية قوية".

وعن السنغالي كيتا بالدي: "اتمنى أن يكون جاهزاً للقاء الغد، لكن لا تبدو الأمور بشكل جيد".

روبن هود ❤️



فان بيرسي نشر هذا الفيديو وعلّق أنه ليس متأكدًا مَن كان أسعد بمقابلة مَن، هو أم هؤلاء الأطفال؟ 😍



( 🎥 : @Persie_Official )pic.twitter.com/VnZK0Eq6Bx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وواصل عن أزمة إيكاردي وغيابه: "المشاكل لا يتم حلها بالرسائل، علينا حل الأمر بالحديث وأن نبقى معًا، لابد أن يكون هناك تواصل حقيقي، الأمور سهلة عندما تقوم بها بالطريقة القديمة، أحاول إرسال رسالة تصل للجميع، ونحن كفريق نعرف كيفية سير الأمور".

وأتم: "علينا الرد على الجماهير، سنلعب غدًا ولدي لاعبين متاحين، وإذا نظرت للأمر من وجهة نظر منطقية، سأقول أن هناك نسبة 100% لعودة إيكاردي".

وكان إنتر قد نجح في تحقيق فوز صعب على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف ليعزز مركزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.