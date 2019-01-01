سباليتي: مباراة نابولي ليست حاسمة وكلمات إيكاردي مهمة

إنتر في ضيافة نابولي ضمن الجولة قبل الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، وصف لقاء الفريق المقبل أمام نابولي بالحاسم، وقال إن الفريق لا يزال يملك مباراتين لتأمين تواجده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحل إنتر ضيفاً على نابولي مساء الأحد في الجولة قبل الأخيرة للدوري الإيطالي، والانتصار يضمن له مركزه بالمسابقة الأوروبية الكبرى.

وقال سباليتي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "نتدرب بشكل جيد ونعمل بالشكل المطلوب، مباراة نابولي ليست مثل لقاء لاتسيو العام الماضي، نملك مباراتين لتحقيق الهدف".

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كان وداعًا مؤثرًا..😥 pic.twitter.com/01LVexMdK4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

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وأضاف: "لم نصل بعد لدوري الأبطال، نحتاج للنتائج لفعل الأمر، تحسنا عن الماضي ولكن يجب أن ننهي المهمة، لست مهتماً بمستقبلي ولكن بمباراة الغد فقط".

وتحدث سباليتي عن رحيل ماسيمليانو أليجري من يوفنتوس: "المدرب الوحيد الذي سأتحدث عنه هو أنشيلوتي، شخص خبير في مجالنا، مهنتنا صعبة ولكن جميلة ومميزة".

وحول إمكانية رحيل ماورو إيكاردي عن إنتر: "اللاعب قال إنه لا يريد الرحيل، أعتقد أن تلك كلمات يجب احترامها، أما بخصوص سحب الشارة فمن الصعب العودة في ذلك القرار".

ويملك إنتر 66 نقطة بالترتيب الثالث، ويلعب مع نابولي ثم إمبولي في الجولتين المقبلتين من الدوري الإيطالي.